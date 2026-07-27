Синоптик Позднякова: последняя неделя июля в Москве принесет погодные качели

По словам синоптика, она пройдет под знаком неустойчивости. Не стоит ждать ни изнуряющей жары или затяжных периодов солнечного штиля. Центральный регион окажется во власти атмосферных фронтов, перекрывающих друг друга. Сначала о себе даст знать атмосферный фронт южного циклона, затем — северо-западного. Последний придет со стороны Карелии и Ленинградской области. Это и обусловит частые перемены погоды. Почти каждый день будут выпадать осадки, причем от легких дождей до сильных ливней.