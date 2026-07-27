Синоптик Позднякова: последняя неделя июля в Москве принесет погодные качели

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, какой характер погоды установится в Москве и Московской области в последнюю неделю июля.
По словам синоптика, она пройдет под знаком неустойчивости. Не стоит ждать ни изнуряющей жары или затяжных периодов солнечного штиля. Центральный регион окажется во власти атмосферных фронтов, перекрывающих друг друга. Сначала о себе даст знать атмосферный фронт южного циклона, затем — северо-западного. Последний придет со стороны Карелии и Ленинградской области. Это и обусловит частые перемены погоды. Почти каждый день будут выпадать осадки, причем от легких дождей до сильных ливней.
— Будет преобладать облачная погода с прояснениями, то есть яркого солнца нам ждать не приходится, — сообщила Позднякова aif.ru.
В последние дни июля воздух в ночные часы прогреется всего до 15−16 градусов тепла в Москве, а по области минимальные значения составят от 12 до 17 градусов. А днем будет значительно теплее — в Москве до 22−24 градусов.
Кратковременные дожди могут усилиться в середине недели, когда с северо-запада придет активный циклон. В редкие дни столбики термометров в регионе поднимутся до + 25 , сообщает Газета.ru.
Тем временем, сильные дожди и штормовой ветер охватили несколько регионов России. Но урагана, подобного тому, что обрушился на Ростов-на-Дону, в столице не ожидается. Атмосферный фронт лишь слегка затронет восточную часть города, сосредоточившись на Владимирской и Ярославской областях, передает ОТР.
В столичном Дептрансе во время непогоды призвали жителей и гостей города ни в коем случае не стоять под шаткими конструкциями и деревьями. Особую осторожность во время непогоды следует соблюдать и автомобилистам. Необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать маневров и снижать скорость перед глубокими лужами, передает 360.ru.