В Красноярске нашли останки студентки, пропавшей полгода назад

КРАСНОЯРСК, 27 июл — РИА Новости. В Красноярске обнаружили останки 20-летней студентки, которая пропала полгода назад, сообщил региональный главк Следственного комитета.
«В ходе масштабных поисковых мероприятий в лесном массиве вблизи лыжного стадиона “Ветлужанка” по улице Елены Стасовой были обнаружены скелетированные останки. На них находилась одежда, соответствующая описанию вещей, в которых девушка покинула дом, а также обнаружены ее паспорт и мобильный телефон», — говорится в релизе.
Студентка ушла из дома на улице Елены Стасовой в ночь на 14 января. В тот же день камеры видеонаблюдения зафиксировали ее на автозаправочной станции. Было видно, что девушка шла в сторону стадиона «Ветлужанка». После этого ее местонахождение оставалось неизвестным.
Генетическая экспертиза подтвердила принадлежность останков пропавшей студентке. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, добавили в СК.