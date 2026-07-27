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В Красноярске нашли останки студентки, пропавшей полгода назад

В Красноярске нашли останки пропавшей в январе 20-летней студентки.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 27 июл — РИА Новости. В Красноярске обнаружили останки 20-летней студентки, которая пропала полгода назад, сообщил региональный главк Следственного комитета.

«В ходе масштабных поисковых мероприятий в лесном массиве вблизи лыжного стадиона “Ветлужанка” по улице Елены Стасовой были обнаружены скелетированные останки. На них находилась одежда, соответствующая описанию вещей, в которых девушка покинула дом, а также обнаружены ее паспорт и мобильный телефон», — говорится в релизе.

Студентка ушла из дома на улице Елены Стасовой в ночь на 14 января. В тот же день камеры видеонаблюдения зафиксировали ее на автозаправочной станции. Было видно, что девушка шла в сторону стадиона «Ветлужанка». После этого ее местонахождение оставалось неизвестным.

Генетическая экспертиза подтвердила принадлежность останков пропавшей студентке. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, добавили в СК.