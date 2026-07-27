В Красноярске нашли останки студентки, пропавшей полгода назад

Студентка ушла из дома на улице Елены Стасовой в ночь на 14 января. В тот же день камеры видеонаблюдения зафиксировали ее на автозаправочной станции. Было видно, что девушка шла в сторону стадиона «Ветлужанка». После этого ее местонахождение оставалось неизвестным.