Туристку из Уганды нашли мертвой в бассейне на вилле Пхукета после вечеринки

На популярном курорте Пхукет в Таиланде 22-летнюю туристку из Уганды нашли мертвой в бассейне роскошной виллы после вечеринки. Об этом сообщает Khaosod English.
Инцидент произошел 23 июля в районе Камала. По данным полиции, девушку обнаружили лицом вниз в воде после сообщения, поступившего в экстренные службы.
Гражданин Индии рассказал правоохранителям, что познакомился с туристкой в одном из развлекательных заведений на улице Бангла Роуд. После совместного отдыха они отправились на виллу.
Около четырех часов утра пара решила искупаться. По словам мужчины, девушка плохо плавала, а глубина бассейна достигала примерно двух метров с наклонным дном. Когда она начала тонуть, он попытался вытащить ее из воды, однако спасти не смог. После этого мужчина вызвал экстренные службы.
Прибывшие полицейские не обнаружили на месте следов борьбы или взлома. Тем не менее гражданина Индии задержали для допроса и обязали пройти тест на наркотики.
Тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу. Полиция также взаимодействует с посольством Уганды, чтобы уведомить родственников девушки и организовать репатриацию ее останков, сообщается в публикации.
4 июля 31-летняя россиянка погибла после падения с восьмого этажа многоквартирного дома на острове Пхукет в Таиланде. По словам мужа погибшей, у них произошла ссора.
В июне в Таиланде задержали 25-летнюю жительницу Москвы, которая ранее числилась пропавшей. Девушка в обнаженном виде упала с третьего этажа, проломив крышу виллы в комплексе «Патак Вилла — 2». После падения она четыре дня провела в антисанитарных условиях с тяжелыми травмами.