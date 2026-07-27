Туристку из Уганды нашли мертвой в бассейне на вилле Пхукета после вечеринки

Около четырех часов утра пара решила искупаться. По словам мужчины, девушка плохо плавала, а глубина бассейна достигала примерно двух метров с наклонным дном. Когда она начала тонуть, он попытался вытащить ее из воды, однако спасти не смог. После этого мужчина вызвал экстренные службы.