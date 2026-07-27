Российские банки в первом полугодии сократили выплаты кешбэка клиентам

Российские банки в первом полугодии 2026 года сократили выплаты кешбэка клиентам-физлицам на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, направив на эти цели около 200 млрд руб., подсчитали в ВТБ (оценка есть у РБК). В расчет включены как выплаты кешбэка рублями, так и начисления бонусных баллов и других видов вознаграждений.
По прогнозу ВТБ, во втором полугодии банки увеличат расходы на программы лояльности примерно на треть по сравнению с январем—июнем: совокупный объем выплат кешбэка потребителям достигнет 270 млрд руб. Такую динамику аналитики банка объясняют в том числе сезонным ростом потребительской активности во второй половине года, когда россияне традиционно больше тратят по банковским картам.
Никто из крупных банков не раскрыл РБК объемы выплаченного кешбэка по итогам первой половины 2026 года. В пресс-службе Альфа-банка РБК заявили, что за этот период сумма таких возмещений за покупки увеличилась на 20% год к году. В Совкомбанке рассказали о росте показателя на 55%, отметив, что число клиентов, которые получили кешбэк, увеличилось на 30%. В «Ozon банке» заявили о двукратном росте выплат, уточнив, что это связано динамикой количества активных клиентов. Выплаты кешбэка в «Ренессанс Банке» увеличились на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В Новикомбанке — втрое. Другие крупные банки не раскрыли РБК динамику расходов на программы лояльности.
Впрочем, увеличение выплат во втором полугодии не окажет существенного влияния на итоговый показатель за весь год. По оценке ВТБ, общий объем начисленного кешбэка в 2026-м превысит 473 млрд руб., что будет сопоставимо с уровнем 2025 года. «Во втором полугодии мы прогнозируем рост выплаты кешбэка, но это не будет новой “гонкой”. Рынок банковской лояльности входит в новую фазу», — говорит начальник управления «Расти с ВТБ» Роман Синенко.
Опрошенные РБК эксперты отмечают, что российский рынок программ лояльности действительно достиг локального плато. Если в 2024 году российские банки направили на программы лояльности 392 млрд руб., увеличив расходы по этой статье на 37%, то в 2025-м — уже 450 млрд руб., что на 15% превышало траты предыдущего года, оценивали аналитики Frank RG (исследование есть у РБК). Такого же роста ждать больше не стоит, считают в «Эксперт РА» и НРА.
Почему банки сокращают выплаты кешбэка и во что трансформируются программы лояльности — в подписке РБК.