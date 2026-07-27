Российские банки в первом полугодии сократили выплаты кешбэка клиентам

Никто из крупных банков не раскрыл РБК объемы выплаченного кешбэка по итогам первой половины 2026 года. В пресс-службе Альфа-банка РБК заявили, что за этот период сумма таких возмещений за покупки увеличилась на 20% год к году. В Совкомбанке рассказали о росте показателя на 55%, отметив, что число клиентов, которые получили кешбэк, увеличилось на 30%. В «Ozon банке» заявили о двукратном росте выплат, уточнив, что это связано динамикой количества активных клиентов. Выплаты кешбэка в «Ренессанс Банке» увеличились на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В Новикомбанке — втрое. Другие крупные банки не раскрыли РБК динамику расходов на программы лояльности.