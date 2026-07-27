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Пригородные поезда изменили маршрут 27 июля в Ростовской области

Об этом сообщила Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания (СКППК).

В понедельник, 27 июля, некоторые пригородные поезда в Ростовской области скорректировали схему движения. Об этом сообщила Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания (СКППК).

Поезда № 6076 и 7114 (сообщением Ростов — Таганрог и Ростов — Ростов-Западный), а также № 6073, 6075 и 7133 (Таганрог — Ростов и Ростов-Западный — Ростов) теперь следуют через станцию «Ростов-Западный». Остановка на станции «Ростов-Берег» из их маршрута временно исключена.

Причина изменений пока не уточняется. Перевозчик просит пассажиров заранее проверять актуальное расписание и учитывать эти корректировки при планировании поездок, чтобы избежать неудобств.