Пригородные поезда изменили маршрут 27 июля в Ростовской области

В понедельник, 27 июля, некоторые пригородные поезда в Ростовской области скорректировали схему движения. Об этом сообщила Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания (СКППК).
Поезда № 6076 и 7114 (сообщением Ростов — Таганрог и Ростов — Ростов-Западный), а также № 6073, 6075 и 7133 (Таганрог — Ростов и Ростов-Западный — Ростов) теперь следуют через станцию «Ростов-Западный». Остановка на станции «Ростов-Берег» из их маршрута временно исключена.
Причина изменений пока не уточняется. Перевозчик просит пассажиров заранее проверять актуальное расписание и учитывать эти корректировки при планировании поездок, чтобы избежать неудобств.