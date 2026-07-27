Волгоградские новости 27 июля: БПЛА, в пожарах сгорели дома — видео

Ночь на 27 июля прошла в Волгоградской области под угрозой атаки украинских дронов. Власти не сообщают о нанесённом ими уроне жителям и промышленной инфраструктуре региона.
Молчат пока профильные ведомства и о масштабных пожарах, накрывших несколько районов региона. Со слов очевидцев произошедшего, на данный момент известно о нескольких выгоревших домах. О человеческих жертвах, к счастью, не сообщается. Подробности в материале vlg.aif.ru.
Беспилотная опасность.
О беспилотной опасности жителям Волгоградской области сообщили в 21:15. Насколько известно на данный момент, никаких повреждений украинские дроны региону не нанесли — официальных сообщений об этом нет. Отбой объявили в 6:40. Но минувшей ночью волгоградцы тревожились по другому поводу — во многих районах региона бушевали пожары.
Пожар в Быковском районе: горели дома и техника.
В седьмом часу вечера 26 июля в местных чатах появились сообщения о пожаре в Быковском районе. По словам очевидцев, огонь занялся в поле, но позже пламя подошло к Верхнему Балыклею и Быково, хутору Столяров и фермерским хозяйствам в посёлке Катричев.
Как сообщают читатели vlg.aif.ru, в одном из населённых пунктов сгорело четыре дома, огонь спалил фермерские поля с овощами и техникой. Позже появились сообщения о шести сгоревших домах. На жутких кадрах — пылающие строения, владельцы которых потеряли всякую надежду на спасение имущества. Пожарных спецавтомобилей не видно.
Зарево было таким огромным, что его видели и жители региона с другой стороны Волги. Огонь, пожирающий всё на своём пути, засняли проезжающие мимо водители. Пламя уничтожило посадки вдоль трассы. Его поддерживал налетевший ветер.
Ленинский район: погибли даже сайгаки.
Почти одновременно кадрами ландшафтного пожара поделились жители Николаевского района. Пламя и дым, затянувший окрестности и местами перекрывающий дорогу, видны на протяжении всего пути.
По словам местных жителей, с огнём сражались одна местная пожарная машина и трактор с бочкой, но масштаб пожара был огромен, к тому же из-за ветра пламя распространялось с невероятной скоростью.
Пожары бушевали и в Ленинском районе неподалёку от села Колобовка.
«Сгорела моя точка и все пастбищные земли, даже сайгаки погибли», — пишет местный фермер.
«В Орехово Даниловского района выгорели три дома. В одном из них жили жена с парализованным мужем, она еле успели вытащить его на улицу», — делится местная жительниц.
Горит не случайно: жители предполагают поджоги.
Огонь охватил и территорию вдоль трассы Волгоград — Астрахань. На камеры видеорегистраторов проезжавших мимо машин попало всё пожирающее пламя. Жители соседнего региона рассказывают о сгоревших домах на одной из улиц в селе Зубовка, о 12-ти пылавших домах как в Верхнем Баскунчаке, так и в Нижнем. В других районах горела степь.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Люди возмущаются: спецтехники для тушения таких масштабных пожаров явно недостаточно, а деньги тратятся на праздники и фестивали в городах. Страдают же простые труженики в сёлах. Прежде поля опахивали, да и люди выкашивали траву для коров. Теперь же котов в сёлах нет, трава сухая по пояс — вот и пожары.
Нашлись те, кто предположил: пожары эти — не случайность, к ним приложили руку люди.
О человеческом факторе говорят и жители Камышина — здесь минувшей ночью горел лес рядом с исправительной колонией.
Погода: опасность пожаров сохраняется.
В Волгограде 27 июля ожидается утром кратковременный дождь и гроза с ветром до 15−20 м/с, днём температура не поднимется выше 28−30º, ночью опустится до 18−20º.
На территории области утром местами сильные дожди, грозы, до конца суток в отдельных районах сильные дожди, ливни, грозы и град. Порывы ветра временами составят 20−25 м/с. Температура днём 28−33º, на западе — 22−27º. Ночью станет прохладнее — до 18−23º, местами 12−17º.
Опасность пожаров сохраняется.
Видео: max.ru/vlgchp, читатели vlg.aif.ru, max.ru/zhestkamyshin.