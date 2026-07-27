Волгоградские новости 27 июля: БПЛА, в пожарах сгорели дома — видео

Люди возмущаются: спецтехники для тушения таких масштабных пожаров явно недостаточно, а деньги тратятся на праздники и фестивали в городах. Страдают же простые труженики в сёлах. Прежде поля опахивали, да и люди выкашивали траву для коров. Теперь же котов в сёлах нет, трава сухая по пояс — вот и пожары.