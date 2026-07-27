В Хабаровске 16-летний подросток угнал машину, чтобы покататься, и съехал в кювет

Хабаровчанин обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля. В начале июля он улетел в командировку и оставил иномарку на бесплатной парковке недалеко от аэропорта. Когда он вернулся, машину на стоянке не нашел. В этот же день сотрудники ДПС нашли иномарку в кювете, с вмятинами на кузове и взломанным замком зажигания. Полиция задержала 16-летнего подозреваемого. Подросток уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и хищение денег с карты. Молодой человек рассказал, что угнал машину, чтобы покататься, однако не справился с управлением и уехал в кювет. Возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взяли обязательство о явке. Инспекторы ПДН дадут правовую оценку действиям родителей подростка. При необходимости к ним применят меры профилактического воздействия.