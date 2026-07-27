Сушка грибов: пошаговая инструкция для духовки, дегидратора и воздуха

С лисичками отдельная история. Их сушат, но у части грибников они могут горчить после сушки. Бланшировать лисички перед сушкой обычно не нужно: лишняя вода увеличит время сушки и ухудшит хранение. Лучше брать молодые, чистые лисички, сушить их при более мягкой температуре 40−45 °C, а перед готовкой замачивать и использовать в супах, соусах или грибном порошке.