FT: ЕС ищет новый подход к санкциям против РФ из-за вето Греции

Брюссель рассматривает новый подход к санкциям против России после того, как Греция заблокировала принятие нового крупного санкционного пакета. Об этом сообщает Financial Times.
По информации источника, европейские чиновники ищут способы ускорить утверждение более целенаправленных ограничений, чтобы у государств-членов было меньше возможностей использовать вето в переговорах.
Афины несколько недель требовали разрешения для судов продолжать перевозить российский СПГ в качестве условия согласия на ряд несвязанных мер, направленных против финансовой системы РФ и доходов от экспорта нефти. Некоторые чиновники заявили, что на данный момент ведется работа по пресечению этой тактики. Она становится более распространенной в последних переговорах ЕС по санкциям.
Одна из идей, набирающих популярность как внутри ЕК, так и среди наиболее проукраинских государств-членов, заключается в том, чтобы согласовывать и вводить санкции индивидуально или небольшими тематическими партиями, а не создавать крупные пакеты в целях пиара. По словам чиновников, это снизит риск задержки принятия мер из-за вето на национальном уровне.
Ранее сайт KP.RU писал, что у представителей Евросоюза не получилось включить в 21-й принятый пакет антироссийских санкций полный запрет на доставку российского СПГ покупателям в третьих странах при помощи европейских танкеров.