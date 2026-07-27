FT: ЕС ищет новый подход к санкциям против РФ из-за вето Греции

Одна из идей, набирающих популярность как внутри ЕК, так и среди наиболее проукраинских государств-членов, заключается в том, чтобы согласовывать и вводить санкции индивидуально или небольшими тематическими партиями, а не создавать крупные пакеты в целях пиара. По словам чиновников, это снизит риск задержки принятия мер из-за вето на национальном уровне.