В Латвии снесли усадьбу Михаила Задорнова из-за ассоциаций с артистом

Михаил Николаевич Задорнов (21 июля 1948 — 10 ноября 2017) — советский и российский писатель-сатирик, драматург и артист эстрады. Родился в Юрмале. Окончил Московский авиационный институт (МАИ), где возглавлял студенческий театр «Россия», а затем работал инженером. Широкую известность получил в конце 1980-х годов благодаря монологам о советском быте и отношениях России с Западом. В историю вошёл его новогодний эфир 31 декабря 1991 года: выступление сатирика затянулось, из-за чего бой курантов прозвучал на минуту позже обычно. Ключевой темой творчества стало противопоставление русского менталитета западному. Сатирик высмеивал бюрократию и привычки соотечественников, но главной мишенью стали американцы, чью ограниченность он суммировал во фразе «Ну тупы-ые!».