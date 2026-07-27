Олеся Иванченко отказалась от пафосной свадьбы из-за желания «от души погулять»

— У нас не было никакого дресс-кода и прочих эстетских штучек, которые нам не свойственны. Я люблю смотреть на такое в соцсетях и восхищаться, но в своей жизни хотелось просто по-человечески и от души погулять. И я счастлива, что все осуществилось именно так, — написала Иванченко.