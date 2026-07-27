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Олеся Иванченко отказалась от пафосной свадьбы из-за желания «от души погулять»

25 июля стало известно, что ведущая Олеся Иванченко и комик Максим Загайский официально стали мужем и женой. В личном блоге артистка объяснила, почему отказалась от идеи с пафосной свадьбой.

25 июля стало известно, что ведущая Олеся Иванченко и комик Максим Загайский официально стали мужем и женой. В личном блоге артистка объяснила, почему отказалась от идеи с пафосной свадьбой.

По словам девушки, она довольна тем, как прошло торжество. Мероприятие выдалось очень эмоциональным. Для молодоженов было важно, чтобы все гости чувствовали себя комфортно и «оказались вкусно накормлены».

— У нас не было никакого дресс-кода и прочих эстетских штучек, которые нам не свойственны. Я люблю смотреть на такое в соцсетях и восхищаться, но в своей жизни хотелось просто по-человечески и от души погулять. И я счастлива, что все осуществилось именно так, — написала Иванченко.

10 июля телеведущая и блогерша Ида Галич вместе с бизнесменом Олегом Ледвичем прилетели в Северную Осетию, где тоже связали себя узами брака. Свадьба прошла в горной местности во Владикавказе — на родине матери знаменитости. Для удобства гостей пара организовала чартерный рейс.

Кроме того, в июне подруги Галич устроили ей незабываемый девичник. По словам звезды, все началось внезапно: друзья попросили ее приехать в аэропорт, не раскрывая пункта назначения.