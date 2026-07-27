Главные новости к утру 27 июля 2026 года

Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что недостаток боеприпасов, в том числе ракет ПВО, послужил одной из причин отказа от возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана, пишет The Wall Street Journal. «У нас намного больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире, и намного больше, чем нам требуется», — заявил президент.