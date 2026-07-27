Главные новости к утру 27 июля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 27 июля 2026.
Ростов-на-Дону и Белгород подверглись массированной атаке ВСУ
Во время ночной воздушной атаки на Ростов-на-Дону погибла супружеская пара. Еще пять человек получили ранения, среди пострадавших — подросток. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии. В результате массированной атаки ВСУ на Белгород ранения получили 12 мирных жителей, среди которых двое несовершеннолетних.
Пентагон признал предел эффективности ударов США по Ирану
Глава Центрального командования (CENTCOM) вооруженных сил США, адмирал Брэд Купер, рекомендовал прекратить нанесение ударов по району Ормузского пролива, поскольку они уже достигли максимального эффекта. Об этом сообщает Axios. Рекомендации оказали влияние на решение президента США Дональда Трампа приостановить бомбардировки Ирана.
Трамп опроверг данные о нехватке у США боеприпасов для войны с Ираном
Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что недостаток боеприпасов, в том числе ракет ПВО, послужил одной из причин отказа от возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана, пишет The Wall Street Journal. «У нас намного больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире, и намного больше, чем нам требуется», — заявил президент.
Нетаньяху приедет в Нью-Йорк вопреки обещанию мэра об аресте
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что планирует принять участие в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, несмотря на заявления мэра города Зохрана Мамдани о возможном аресте. Дональд Трамп ранее заявлял, что Биньямин Нетаньяху не будет арестован ни в каком виде и форме, пока находится в США.
Иранский депутат пригрозил Украине ответом за удар по судну
Иран намерен отреагировать на действия Украины после удара по иранскому торговому судну в Каспийском море. Об этом заявил глава комитета по национальной безопасности парламента (Меджлиса) Ирана Эбрахим Азизи. 25 июля МИД Ирана заявил, что в результате атаки Украины по иранскому торговому судну в Каспийском море погиб один человек.