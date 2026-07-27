В ТЦ Петербурга проведут рейды по поиску радикально настроенной молодежи

В Санкт-Петербурге запланированы рейды по выявлению радикально настроенной молодежи в торговых центрах. Об этом говорится в постановлении комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве города. Документ опубликован на сайте администрации.
Мероприятия поручили провести социальному центру «Контакт» и Центру противодействия экстремизму в августе-сентябре. Радикальную молодежь будут определять «по одежде, аксессуарам, относящимся к неформальным асоциальным группировкам». Их предлагается вовлекать в процесс «дерадикализации и конструктивной социализации в обществе с учетом актуальных тенденций и вызовов».
В документе также отмечается, что по итогам первого полугодия 2026 года в Санкт-Петербурге на 26% выросло число преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии — 339 таких случаев.
Кроме того, в регионе возросло количество фактов «зацепинга». За первые шесть месяцев этого года зарегистрировано 86 фактов с участием 87 несовершеннолетних. Пять подростков травмированы при падении с поезда, трое — смертельно. Как отмечается в документе, большинство «зацеперов» объединены в закрытые группы в соцсетях. По каждому факту принимаются меры для привлечения родителей к ответственности, уже составлено 65 протоколов. Для содействия в данной работе, создано молодежное движение «Кибердружина», в котором задействованы принимают студенты транспортных колледжей.
О росте преступлений, совершаемых несовершеннолетними, ранее сообщал Совет безопасности России. За первое полугодие в России выявили 11,4 тыс. подростков, нарушивших закон, что на 9% больше показателя прошлого года. Почти половина из них — 5,1 тыс. человек — совершили преступления в составе групп.
До этого, в марте, президент России Владимир Путин заявил о необходимости оперативно реагировать на рост подростковой преступности. Тогда же он сообщил, в 2025 году впервые за долгое время был зафиксирован рост таких правонарушений, а доля тяжких и особо тяжких преступлений среди подростков превысила 40%. Борьбу с подростковой преступностью Путин назвал общенациональной задачей.
Уже в апреле Генпрокуратура начала проверку безопасности в школах. В ведомстве отметили, что педагогам не всегда удается распознать признаки вовлечения детей в деструктивные сообщества.
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