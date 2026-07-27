В ТЦ Петербурга проведут рейды по поиску радикально настроенной молодежи

Кроме того, в регионе возросло количество фактов «зацепинга». За первые шесть месяцев этого года зарегистрировано 86 фактов с участием 87 несовершеннолетних. Пять подростков травмированы при падении с поезда, трое — смертельно. Как отмечается в документе, большинство «зацеперов» объединены в закрытые группы в соцсетях. По каждому факту принимаются меры для привлечения родителей к ответственности, уже составлено 65 протоколов. Для содействия в данной работе, создано молодежное движение «Кибердружина», в котором задействованы принимают студенты транспортных колледжей.