В Красноярском крае мужчина засудил автосалон за поврежденную при ремонте машину

Житель Красноярского края отсудил больше 100 тыс. рублей за поврежденный при ремонте автомобиль.
В Роспотребнадзоре рассказали, что в сентябре 2023 года житель Ачинска купил машину LADA в ООО «Бугач-Авто». На товар был установлен гарантийный срок — 2 года без ограничения пробега.
«В период эксплуатации транспортного средства покупателю пришлось несколько раз обращаться к дилеру, чтобы исправлять неполадки. Но в прошлом году автомобиль дважды возвращался из ремонта с “дополнительными” повреждениями. По мнению владельца, они появились при проведении ремонтных работ: отклеилась наклейка с завода, облез декор на бампере, поцарапали дверь и повредили пороги. Эти факты потребитель фиксировал на видео. При этом мужчина не отрицал, что когда забирал машину, то отметку о том, что к внешнему виду претензий нет, он делал без предварительного осмотра автомобиля», — рассказали в пресс-службе.
Когда мужчина предъявил претензии к салону, там отказались урегулировать вопрос. Поэтому потребитель был вынужден обратиться в суд. Экспертиза подтвердила: машину повредили, когда она была в сервисе.
Суд решил взыскать с компании почти 112 тысяч рублей. В эту сумму вошли 52 542 рубля на восстановительный ремонт и расходы на ГСМ, 10 тыс. рублей морального ущерба, штраф в размере 31 271 рубля и судебные расходы — 17 946 рублей. Решение суда вступило в законную силу.