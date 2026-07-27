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В Красноярском крае мужчина засудил автосалон за поврежденную при ремонте машину

Житель Красноярского края отсудил больше 100 тыс. рублей за поврежденный при ремонте автомобиль.

Житель Красноярского края отсудил больше 100 тыс. рублей за поврежденный при ремонте автомобиль.

В Роспотребнадзоре рассказали, что в сентябре 2023 года житель Ачинска купил машину LADA в ООО «Бугач-Авто». На товар был установлен гарантийный срок — 2 года без ограничения пробега.

«В период эксплуатации транспортного средства покупателю пришлось несколько раз обращаться к дилеру, чтобы исправлять неполадки. Но в прошлом году автомобиль дважды возвращался из ремонта с “дополнительными” повреждениями. По мнению владельца, они появились при проведении ремонтных работ: отклеилась наклейка с завода, облез декор на бампере, поцарапали дверь и повредили пороги. Эти факты потребитель фиксировал на видео. При этом мужчина не отрицал, что когда забирал машину, то отметку о том, что к внешнему виду претензий нет, он делал без предварительного осмотра автомобиля», — рассказали в пресс-службе.

Когда мужчина предъявил претензии к салону, там отказались урегулировать вопрос. Поэтому потребитель был вынужден обратиться в суд. Экспертиза подтвердила: машину повредили, когда она была в сервисе.

Суд решил взыскать с компании почти 112 тысяч рублей. В эту сумму вошли 52 542 рубля на восстановительный ремонт и расходы на ГСМ, 10 тыс. рублей морального ущерба, штраф в размере 31 271 рубля и судебные расходы — 17 946 рублей. Решение суда вступило в законную силу.

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