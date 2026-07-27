В Красноярском крае мужчина засудил автосалон за поврежденную при ремонте машину

«В период эксплуатации транспортного средства покупателю пришлось несколько раз обращаться к дилеру, чтобы исправлять неполадки. Но в прошлом году автомобиль дважды возвращался из ремонта с “дополнительными” повреждениями. По мнению владельца, они появились при проведении ремонтных работ: отклеилась наклейка с завода, облез декор на бампере, поцарапали дверь и повредили пороги. Эти факты потребитель фиксировал на видео. При этом мужчина не отрицал, что когда забирал машину, то отметку о том, что к внешнему виду претензий нет, он делал без предварительного осмотра автомобиля», — рассказали в пресс-службе.