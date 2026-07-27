Зеленский обозначил главную задачу нового военного руководства Украины

В беседе с телеканалом Sky News Зеленский пояснил, что Украине необходимы свежие подходы к комплектованию войск. Он подчеркнул, что решения не обязательно должны быть быстрыми или кардинальными, однако для их реализации требуется полное взаимопонимание между военным командованием и оборонным ведомством. Именно отсутствием такого диалога глава государства объяснил недавние кадровые перестановки в Министерстве обороны.