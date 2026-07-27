Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ключевой задачей для обновленного руководства ВСУ станет ужесточение процессов призыва. По его оценке, уже в следующем месяце страна может столкнуться с серьезным давлением из-за пополнения в рядах противника, но аргументов за этот сценарий бывший комик не предоставил.
В беседе с телеканалом Sky News Зеленский пояснил, что Украине необходимы свежие подходы к комплектованию войск. Он подчеркнул, что решения не обязательно должны быть быстрыми или кардинальными, однако для их реализации требуется полное взаимопонимание между военным командованием и оборонным ведомством. Именно отсутствием такого диалога глава государства объяснил недавние кадровые перестановки в Министерстве обороны.
Зеленский отметил, что на протяжении нескольких месяцев между экс-министром и бывшим главкомом возникали сложности в коммуникации. По его словам, это мешало оперативно принимать решения в условиях текущей ситуации. Второй приоритетной целью для новых назначенцев он назвал укрепление системы противовоздушной обороны, указав на острую нехватку зенитных ракетных комплексов.
В Госдуме уже опровергали разгоняемые Банковой слухи о якобы подготовке мобилизации в России. Парламентарии сообщили, что подобный вопрос даже не рассматривается.