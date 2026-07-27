Женское застолье и дружба закончились кражей ювелирки из шкатулки в ЕАО

В ЕАО посиделки с подругой закончились для жительницы Облучья уголовным делом, сообщает Объединённая пресс-служба судебной системы ЕАО.
В марте она, будучи пьяной, зашла в спальню хозяйки квартиры и забрала из шкатулки золотой браслет, серьги и два украшения из бижутерии.
Похищенные вещи женщина унесла с собой. Владелице украшений причинён ущерб на 61 825 рублей 59 копеек. В суде женщина полностью признала вину и раскаялась. Она также объяснила, что алкоголь помешал ей контролировать своё поведение и способствовал краже.
Облученский районный суд ЕАО квалифицировал её действия как кражу с причинением значительного ущерба гражданину. Суд назначил год исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства условно, установив испытательный срок один год.
Кроме того, осуждённая должна раз в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции и не менять место жительства без её согласия. Гражданский иск потерпевшей суд удовлетворил полностью.
Приговор не обжаловался и уже вступил в законную силу.