Женское застолье и дружба закончились кражей ювелирки из шкатулки в ЕАО

Похищенные вещи женщина унесла с собой. Владелице украшений причинён ущерб на 61 825 рублей 59 копеек. В суде женщина полностью признала вину и раскаялась. Она также объяснила, что алкоголь помешал ей контролировать своё поведение и способствовал краже.