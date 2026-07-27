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Молодёжь Амурска позвали на «Арбузный пикник»

Мероприятие приурочено к Международному дню дружбы.

Источник: Хабаровский край сегодня

Сделать вклад в благоустройство города, а после — собраться вместе на летний пикник пригласили жителей Амурска. Как отмечает ИА «Хабаровский край сегодня», в городе устроят «Арбузный пикник».

— Этот большой летний пикник будет посвящен Международному дню дружбы. Мероприятие позволит молодежи Амурска провести время вместе, пообщаться и вместе с этим сделать наш город чище, — отметили специалисты отдела молодежи администрации Амурска.

Состоится мероприятие 31 июля. Сперва его участники проведут субботник на территории городского парка, а уже после этого их будет ждать пикник с арбузами и музыкой.

Ждут на «Арбузный пикник» горожан от 14 до 35 лет. Оставить заявку и уточнить информацию можно по телефону — 8 (914) 375−10−38.