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Дом Задорнова в Латвии снесли новые владельцы, чтобы не ассоциироваться с артистом

Дом юмориста Михаила Задорнова в латвийской Юрмале, который долгие годы принадлежал сатирику, снесли новые владельцы. По данным Shot, новые владельцы построили современный двухэтажный коттедж, чтобы не ассоциировать себя с артистом.

Дом юмориста Михаила Задорнова в латвийской Юрмале, который долгие годы принадлежал сатирику, снесли новые владельцы. По данным Shot, новые владельцы построили современный двухэтажный коттедж, чтобы не ассоциировать себя с артистом.

Особняк, приобретенный Задорновым в 1990 году, располагался на участке площадью 2,8 тысячи квадратных метров. В доме было десять комнат, включая три спальни, две ванные и камин, который артист установил для создания уютной атмосферы.

После смерти Задорнова в 2017 году недвижимость перешла его первой супруге Велте Задорновой. Из-за проживания в Москве она не смогла заниматься содержанием дома. В 2020 году особняк сначала выставили для аренды, а затем продали.

По данным источника, осенью того же года новые собственники обратились в Юрмальскую городскую думу за разрешением на снос здания. Поскольку участок расположен в границах объекта государственного градостроительного наследия, проект пришлось согласовывать с Национальным управлением культурного наследия Латвии. После получения всех необходимых разрешений дом был демонтирован.

Сейчас на месте бывшей усадьбы расположен современный особняк, стоимость которого, по данным Telegram-канала, оценивается примерно в три миллиона евро.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что певец Филипп Киркоров продал своей дочери за 100 долларов особняк в Майами, чтобы сохранить за ней право на американское гражданство. Для этого артист снизил стоимость дома в 41 тысячу раз.

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