Стало известно, кто унаследует миллионы Эпштейна

Потенциальной наследницей активов американского финансиста Джеффри Эпштейна является уроженка Белоруссии Карина Шуляк, сообщает The New York Times. Она была последним человеком, которому Эпштейн звонил перед смертью в тюрьме в 2019 году, и может унаследовать около $100 млн. На момент знакомства с финансистом Шуляк был 21 год, она работала стоматологом.
Эпштейн помог Шуляк поступить в стоматологическую школу и получить гражданство США, организовав для этого фиктивный однополый брак. Конгресс называл эту процедуру «иллюзорной», но власти не стали оспаривать её.
Подруга Шуляк рассказала, что сначала Эпштейн рассматривал белоруску как очередную жертву, но отношения развились иначе. Шуляк называла его «замечательным человеком» и отказывалась от помощи, но финансист оплачивал ей и подруге билеты на мюзиклы, ужины и вертолётные прогулки.
Незадолго до смерти Эпштейн изменил завещание, оставив Шуляк большую часть состояния в $600 млн. Против неё не возбуждали дел, она не называла себя жертвой.
Эпштейн обвинялся в организации визитов несовершеннолетних девушек в свой дом на Манхэттене и на личный остров. Самая младшая из приглашённых была 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в камере, спасти его не удалось.
В 2024 году суд Нью-Йорка отклонил несколько исков к наследникам Эпштейна. Кроме того, в мае 2026 года были обнародованы документы с именами более 150 человек, связанных с финансистом, включая политиков и звёзд.
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