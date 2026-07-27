«Лечила печень» и едва не погибла: врачи спасли женщину с аллергическим шоком после употребления БАДа в Находке

Женщина средних лет решила подлечить себе печень экстремальным способом. Она несколько дней практиковала сухое голодание — полностью отказалась от пищи и воды, а затем приняла популярную биологически активную добавку. В результате такого «лечения» горожанка оказалась в реанимации Находкинской больницы в тяжелом состоянии: низкое давление, сыпь по всему телу, отек лица, резкая слабость и удушье. Медики боролись за ее жизнь неделю. Женщину выписали домой под наблюдение терапевта поликлиники.