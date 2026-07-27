Россиянам рассказали, сколько времени должно проходить между приемами пищи

«Пациент поел в 12:00, а в 14:30 почувствовал урчание в животе. Но в его голове программа: “перерыв должен быть четыре часа. Еще рано. Потерпи”. Чем это заканчивается? К 15:30 он уже не просто голоден — он в состоянии пищевой ярости. Контроль слетает, и вместо запланированного йогурта он сметает пачку печенья. Итог: вина, срыв, ощущение, что “я слабак”. Если вы хотите есть через 2,5 часа — значит, вашему организму это нужно прямо сейчас. Поешьте. Легкий перекус не разрушит режим, зато предотвратит переедание», — рассказала врач.