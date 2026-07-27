Ушёл из жизни экс-гендиректор «Пермских моторов» Владимир Киндеркнехт

Бывший генеральный директор АО «Пермские моторы» Владимир Киндеркнехт скончался 20 июля, сообщили в группе «Музей авиамоторов» во «ВКонтакте».
Владимир родился в Дудинке Красноярского края в семье репрессированных немцев Поволжья. Детство прошло в посёлке Ныроб Пермской области. После школы поступил в Пермский политехнический институт на факультет авиадвигателей, который окончил с отличием в 1973 году.
На моторостроительном заводе прошёл путь от сменного мастера до генерального директора. Работал начальником цехов, замом главного инженера, замом гендиректора по авиапроизводству. В 1984 году награждён орденом «Знак Почёта». В 1994 году возглавил ОАО «Пермские моторы».В период его руководства завод осваивал серийное производство и сертификацию двигателя ПС-90А. Киндеркнехт последовательно отстаивал интересы предприятия перед собственниками из финансово-промышленных групп. Позже стал одним из учредителей компании «Авиализинг». При его участии авиакомпания «Пермские авиалинии» стала одним из первых эксплуатантов самолётов Ту-204.
С Владимиром Киндеркнехтом простились 24 июля в Андреевском храме. В декабре ему бы исполнилось 76 лет.