Ушёл из жизни экс-гендиректор «Пермских моторов» Владимир Киндеркнехт

На моторостроительном заводе прошёл путь от сменного мастера до генерального директора. Работал начальником цехов, замом главного инженера, замом гендиректора по авиапроизводству. В 1984 году награждён орденом «Знак Почёта». В 1994 году возглавил ОАО «Пермские моторы».В период его руководства завод осваивал серийное производство и сертификацию двигателя ПС-90А. Киндеркнехт последовательно отстаивал интересы предприятия перед собственниками из финансово-промышленных групп. Позже стал одним из учредителей компании «Авиализинг». При его участии авиакомпания «Пермские авиалинии» стала одним из первых эксплуатантов самолётов Ту-204.