Новая вспышка Эболы в Центральной Африке идёт к рекордам: она может стать одной из крупнейших в истории

Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго может стать второй по масштабу за всю историю. За последнюю неделю медики зарегистрировали 856 новых подтвержденных случаев заражения, пишет Bloomberg.
По состоянию на 25 июля общее число заболевших выросло до 3200 человек, тогда как неделей ранее было 2344. Количество летальных исходов за последние две недели почти удвоилось и достигло 1405. Специалисты отмечают, что рост статистики частично связан с активным ретроспективным поиском инфекций.
Предыдущая крупная вспышка в Конго в 2018—2020 годах насчитывала 2687 подтвержденных случаев через год после начала. Нынешняя эпидемия преодолела этот рубеж менее чем за десять недель. Сдерживание болезни осложняется перемещением населения, нестабильностью и трансграничной торговлей с Угандой и Южным Суданом.
Ситуацию усугубляют нападения на медучреждения со стороны вооруженных групп и недовольных местных жителей, которым не хватает базовой помощи. Также сказываются дезинформация и недоверие к врачам. В начале месяца ООН развернула миротворцев у Ньякунде после погрома центра лечения Эболы, что позволило возобновить работу в городе Итури, где зафиксировано 114 случаев. С начала вспышки атакам подверглись как минимум дюжина клиник.
Ранее стало известно, что трагический рубеж был преодолен в Центральной Африке: жертвами смертельного вируса Эбола стали более тысячи человек.