Новая вспышка Эболы в Центральной Африке идёт к рекордам: она может стать одной из крупнейших в истории

Ситуацию усугубляют нападения на медучреждения со стороны вооруженных групп и недовольных местных жителей, которым не хватает базовой помощи. Также сказываются дезинформация и недоверие к врачам. В начале месяца ООН развернула миротворцев у Ньякунде после погрома центра лечения Эболы, что позволило возобновить работу в городе Итури, где зафиксировано 114 случаев. С начала вспышки атакам подверглись как минимум дюжина клиник.