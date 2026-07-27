В Азовском районе Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды

Ранее, 25 июля, на Ростовскую область обрушились штормовой ветер, гроза и сильный ливень. Непогода привела к перебоям в системах жизнеобеспечения в 15 городах и районах региона, а также к падению деревьев и повреждению зданий и автомобилей.