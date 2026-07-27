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В Азовском районе Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды

В Азовском районе Ростовской области ввели муниципальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Источник: РБК

В Азовском районе Ростовской области ввели муниципальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

«Муниципальный режим ЧС дополнительно введен в Азовском районе», — написал он.

Помимо этого, режим ЧС сохраняется в Ростове-на-Дону, а также в Волгодонском и Чертковском районах. В Новошахтинске, Красносулинском, Аксайском и Азовском районах объявлен муниципальный режим «повышенной готовности».

Ранее, 25 июля, на Ростовскую область обрушились штормовой ветер, гроза и сильный ливень. Непогода привела к перебоям в системах жизнеобеспечения в 15 городах и районах региона, а также к падению деревьев и повреждению зданий и автомобилей.

Один человек погиб, всего за медицинской помощью обратился 51 житель.

МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий в период с 25 по 27 июля.

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