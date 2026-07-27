В посёлке Оротукан водитель УАЗа сбил годовалого ребёнка на парковке

В Магаданской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маленького ребёнка. Утром 25 июля в дежурную часть Отделения МВД России «Ягоднинское» поступило сообщение о ДТП в посёлке Оротукан. На парковке у магазина водитель УАЗ «Патриот» сбил годовалого малыша. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По предварительным данным, 39-летний водитель выезжал с парковки, когда ребёнок подбежал к внедорожнику. В этот момент мать находилась в помещении магазина. Мужчина не успел среагировать и совершил наезд.
В результате аварии малыш получил травмы. Его доставили в больницу Магадана, где врачи оказывают ему помощь. Состояние ребёнка уточняется.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося. Госавтоинспекция Магаданской области призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах и в зоне парковок, особенно в местах скопления людей.
— Безопасность детей — в ваших руках, — обращаются полицейские к родителям. — Контролируйте, где находятся ваши дети, особенно вблизи дорог, во дворах и на парковках. Ребёнок может неожиданно выбежать на проезжую часть.
Полицейские призывают взрослых никогда не оставлять малышей без присмотра вблизи проезжей части и у выходов из магазинов. При выходе из здания нужно крепко держать ребёнка за руку. Эти простые меры могут спасти жизнь.
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