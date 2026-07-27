Baza: Россияне стали чаще страдать от непереносимости лактозы

Жители России стали чаще сталкиваться с непереносимостью лактозы. Заболевание ранее считалось генетическим, однако теперь его все больше диагностируют как приобретенное. Об этом в понедельник, 27 июля, рассказали в Telegram-канале Baza.
За последние пять лет количество выявленных случаев вторичной лактазной недостаточности увеличилось в четыре раза. По словам гастроэнтеролога Рустема Садыкова, патология более распространена среди женщин от 20 до 40 лет. Это связано с большей чувствительностью кишечника и ростом числа заболеваний ЖКТ.
Увеличился и показатель первичной генетической лактазной недостаточности: на данный момент ею страдают 46 процентов россиян. Больше всего больных зафиксировано в Северной Осетии, Дагестане и Чечне.
Тем временем аналитики из «Честного знака» утверждают, что россияне стали чаще покупать растительное молоко. Так, самым популярным видом безлактозного молока стало банановое: с марта 2025-го по июль 2026-го было продано восемь миллионов литров на сумму 1,17 миллиарда рублей, уточнили в публикации.
Фундуковое, миндальное и овсяное молоко давно стали заменой привычному молочному продукту. Его выбирают люди, у которых не усваивается лактоза. Однако такие напитки также способны конкурировать с классическими молочными продуктами по пользе для здоровья, рассказала диетолог Нурия Дианова.