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Baza: Россияне стали чаще страдать от непереносимости лактозы

Жители России стали чаще сталкиваться с непереносимостью лактозы. Заболевание ранее считалось генетическим, однако теперь его все больше диагностируют как приобретенное. Об этом в понедельник, 27 июля, рассказали в Telegram-канале Baza.

Жители России стали чаще сталкиваться с непереносимостью лактозы. Заболевание ранее считалось генетическим, однако теперь его все больше диагностируют как приобретенное. Об этом в понедельник, 27 июля, рассказали в Telegram-канале Baza.

За последние пять лет количество выявленных случаев вторичной лактазной недостаточности увеличилось в четыре раза. По словам гастроэнтеролога Рустема Садыкова, патология более распространена среди женщин от 20 до 40 лет. Это связано с большей чувствительностью кишечника и ростом числа заболеваний ЖКТ.

Увеличился и показатель первичной генетической лактазной недостаточности: на данный момент ею страдают 46 процентов россиян. Больше всего больных зафиксировано в Северной Осетии, Дагестане и Чечне.

Тем временем аналитики из «Честного знака» утверждают, что россияне стали чаще покупать растительное молоко. Так, самым популярным видом безлактозного молока стало банановое: с марта 2025-го по июль 2026-го было продано восемь миллионов литров на сумму 1,17 миллиарда рублей, уточнили в публикации.

Фундуковое, миндальное и овсяное молоко давно стали заменой привычному молочному продукту. Его выбирают люди, у которых не усваивается лактоза. Однако такие напитки также способны конкурировать с классическими молочными продуктами по пользе для здоровья, рассказала диетолог Нурия Дианова.