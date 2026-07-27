Baza: Россияне стали чаще страдать от непереносимости лактозы

За последние пять лет количество выявленных случаев вторичной лактазной недостаточности увеличилось в четыре раза. По словам гастроэнтеролога Рустема Садыкова, патология более распространена среди женщин от 20 до 40 лет. Это связано с большей чувствительностью кишечника и ростом числа заболеваний ЖКТ.