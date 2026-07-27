Белоруска обнаружила неожиданную живую находку в чемодане, вернувшись с Занзибара

Белоруска вернулась с Занзибара с неожиданной живой находкой в чемодане. Подробности девушка рассказала в Threads*.
— Слетали на Занзибар. Вернулись домой. Разбираем чемодан — а оттуда выходит Геккон, — сообщила белоруска.
Белоруска вернулась с Занзибара с неожиданной находкой в чемодане. Фото: страница белоруски в Threads*
Девушка сразу же попыталась найти новый дом для «туриста», поскольку белорусский климат для него не совсем подходит.
В комментариях пользователи советовали белоруске передать геккона в зоопарк или же в специализированный зоомагазин.
Позднее она написала, что для "туриста с Занзибара был найден новый дом:
— У Валентина сегодня (речь идет про 26 июля. — Ред.) новоселье! Тот самый геккон, проделавший путь почти в 12 000 км, сегодня отправился в новый дом — Минский зоопарк.
Кстати, самое крупное скопление чаек в континентальной Европе зафиксировано на заводе под Минском.
Ранее милиция попросила белорусов отказаться от фото из отпуска в соцсетях для их же блага.
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