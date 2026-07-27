WSJ узнала, что Nvidia обсуждает с OpenAI финансирование на $250 млрд

Гарантия в размере $250 млрд позволит покрыть аренду центра обработки данных и заемные средства, но не чипы Nvidia, которые будут в него установлены. В настоящий момент компания обсуждает сделку по финансированию покупки чипов для OpenAI, которая может составить $350 млрд.