WSJ узнала, что Nvidia обсуждает с OpenAI финансирование на $250 млрд

Nvidia ведет переговоры о предоставлении OpenAI финансовой поддержки в размере около $250 млрд в рамках масштабного проекта по созданию центра обработки данных. Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), эта сделка может стать одной из самых «амбициозных за всю историю американского бума ИИ».
Гарантии от Nvidia помогут создателю ChatGPT арендовать электростанцию мощностью 10 гигаватт от SoftBank. По данным источников WSJ, компания разрабатывает проект на юге штата Огайо. Стоимость всего проекта может превысить $500 млрд, что делает его крупнейшим проектом по созданию центров обработки данных.
Электроэнергия для проекта находится под контролем правительства США и финансируется Японией в рамках торгового соглашения.
В материале отмечается, что поддержка Nvidia также позволит создателю центров привлечь заемные средства на более выгодных условиях, поскольку OpenAI не имеет инвестиционного кредитного рейтинга.
В рамках соглашения IT-компания гарантирует ряд финансовых инструментов, призванных повысить уверенность кредиторов в надежности финансирования проекта. При этом условия пока не согласованы и сделка может сорваться.
Гарантия в размере $250 млрд позволит покрыть аренду центра обработки данных и заемные средства, но не чипы Nvidia, которые будут в него установлены. В настоящий момент компания обсуждает сделку по финансированию покупки чипов для OpenAI, которая может составить $350 млрд.
Ранее CNBC со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа намерена усилить контроль за распространением передовых моделей искусственного интеллекта и определять, какие компании и организации смогут получать к ним доступ.
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