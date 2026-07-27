Историк: Запад игнорирует запросы Беларуси по истории Второй мировой войны

Генпрокурор Беларуси в апреле 2021-го возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время ВОВ. В рамках расследования выявляются новые факты преступлений нацистов против белорусского мирного населения.
Говоря о влиянии нынешней геополитической ситуации на международное сотрудничество по линии ученых по теме истории Второй мировой войны, Тубчик отметил, что такое сотрудничество сейчас осуществлять достаточно сложно.
По словам историка, в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа Минск направлял запросы в архивные учреждения ряда стран Запада, а также в страны Балтии по отдельным участникам карательных акций против мирного населения.
«К сожалению, ответов на них мы не получаем, как правило», — сказал Трубчик в интервью РИА Новости.
По словам замдиректора профильного института, в настоящее время взаимодействие по этой линии ограничено в основном пространством СНГ.