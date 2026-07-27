Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Историк: Запад игнорирует запросы Беларуси по истории Второй мировой войны

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Страны Запада не отвечают на запросы белорусской стороны по теме изучения событий Второй мировой войны, заявил заместитель директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Беларуси Павел Трубчик.

Источник: Sputnik.by

Генпрокурор Беларуси в апреле 2021-го возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время ВОВ. В рамках расследования выявляются новые факты преступлений нацистов против белорусского мирного населения.

Говоря о влиянии нынешней геополитической ситуации на международное сотрудничество по линии ученых по теме истории Второй мировой войны, Тубчик отметил, что такое сотрудничество сейчас осуществлять достаточно сложно.

По словам историка, в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа Минск направлял запросы в архивные учреждения ряда стран Запада, а также в страны Балтии по отдельным участникам карательных акций против мирного населения.

«К сожалению, ответов на них мы не получаем, как правило», — сказал Трубчик в интервью РИА Новости.

По словам замдиректора профильного института, в настоящее время взаимодействие по этой линии ограничено в основном пространством СНГ.

Узнать больше по теме
СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
Читать дальше