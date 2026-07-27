Свет и горячую воду отключат в 11 домах Нижнего Новгорода 27 июля

Отключение электроэнергии ждет дома с номерами 6/1, 10/1, 14/1 на Комсомольской площади. Объекты будут обесточены с девяти утра до четырех часов вечера. В это же время в столице ПФО приостановят подачу горячей воды. Работы пройдут на сетях рядом с домами №№ 29, 21а, 23, 21 на Пушкина и №№ 5, 3, 7, 5а на Артельной.