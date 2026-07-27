Свет и горячую воду отключат в 11 домах Нижнего Новгорода 27 июля

11 зданий в Нижнем Новгороде останутся без света или горячей воды 27 июля. О проведении плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства предупредили в городском управлении ГОЧС.
Отключение электроэнергии ждет дома с номерами 6/1, 10/1, 14/1 на Комсомольской площади. Объекты будут обесточены с девяти утра до четырех часов вечера. В это же время в столице ПФО приостановят подачу горячей воды. Работы пройдут на сетях рядом с домами №№ 29, 21а, 23, 21 на Пушкина и №№ 5, 3, 7, 5а на Артельной.
Ранее в МЧС предупредили о ливнях и усилении ветра в Нижегородской области.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше