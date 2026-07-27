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Вход в красноярский зоопарк «Роев ручей» планируют перенести ближе к остановке

Мэр Красноярска Сергей Верещагин сообщил, что вход в парк флоры и фауны «Роев ручей» планируют перенести ближе к остановке и.

Мэр Красноярска Сергей Верещагин сообщил, что вход в парк флоры и фауны «Роев ручей» планируют перенести ближе к остановке и дороге. Так будет проще добираться к вольерам с животными людям с ограниченными возможностями, колясочникам и мамам с детьми. Глава города отметил, что об этом его просили жители. Поскольку пандус к парку сделать технически невозможно, решили перенести входную группу — ее проект уже проходит экспертизу. Также Сергей Верещагин рассказал, что в «Роевом ручье» планируют построить дополнительную смотровую площадку у вольеров с белыми медведями. Напомним, ранее мы писали, что у красноярского зоопарка планируют оборудовать второй вход.