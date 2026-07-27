Фото с заплыва X‑WATERS Волга-2026 появились в Сети

В Нижнем Новгороде состоялся юбилейный этап международной серии соревнований на открытой воде X‑WATERS Волга (12+). Об этом сообщили организаторы соревнований в соцсетях.
Одним из главных событий программы стал ночной заплыв — новинка этого года. Также в программу впервые включили ультрадистанции — на 10 и 30 километров. При этом организаторы сохранили традиционные дистанции: 1, 2, 3 и 5 км.
Масштаб мероприятия заметно вырос за десять лет: если в 2016 году, когда в Нижнем Новгороде впервые провели X‑WATERS Волга, в заплыве участвовали около 400 человек, то в этом году на старт вышли уже 3 тысячи спортсменов.
Состязания объединили пловцов из 190 городов и 11 стран. Среди участников — как профессиональные спортсмены, так и любители, решившие испытать себя на волжских просторах. Преодолевая дистанции, пловцы боролись не только со временем, но и с сильным течением Волги.
Зрители активно поддерживали спортсменов: с берега участники слышали слова ободрения, а родные и близкие встречали их яркими плакатами.
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