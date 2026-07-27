Подвоз воды организуют в районе аварии на водопроводе во Владивостоке

Из-за аварии на линии водопровода часть домов Владивостока временно осталась без холодного водоснабжения. Для обеспечения жителей водой организуют ее подвоз, сообщила пресс-служба Приморского водоканала.
«Подвоз воды запланирован к 16:00 по адресу: Нейбута, 85», — говорится в сообщении.
Ограничения холодного водоснабжения будут действовать ориентировочно до 20:00.
Под отключение попали дома на улицах Адмирала Кузнецова, Адмирала Юмашева, Ладыгина, Нейбута, Сабанеева, Черняховского и Расула Гамзатова.
Напомним, что недавно более 22 тысяч жителей Владивостока остались без холодной воды из-за аварии. Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка законности действий ответственных организаций при эксплуатации и обслуживании водопроводных сетей.