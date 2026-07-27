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В аэропорту Перми задержали вылет и прилет нескольких авиарейсов

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Источник: Комсомольская правда

Утром 27 июля Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения действуют для обеспечения безопасности полетов.

Согласно онлайн-табло Международного аэропорта «Пермь», предварительно задержаны дневные вылеты авиарейсов: FV 6434 в Москву — с 13:30 до 15:30, FV 6584 в Санкт-Петербург — с 14:05 до 16:05.

В списке задержанных прилет авиарейсов: FV 6433 из Москвы — с 12:40 до 14:12, FV 6583 из Санкт-Петербурга — с 13:15 до 15:20, SU 731 из Антальи — с 17:15 до 22:15.