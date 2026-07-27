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В аэропортах Ульяновска и Чебоксар сняли ограничения на полеты

Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропортах Ульяновска и Чебоксар.

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Ульяновска («Баратаевка») и Чебоксар, сообщила Росавиация.

«Аэропорты Ульяновска (“Баратаевка”), Чебоксар. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

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