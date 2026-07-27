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Место основания Николаевского поста планируют превратить в зону отдыха

Дмитрий Демешин распорядился благоустроить Петровское зимовье.

Источник: AmurMedia

Во время рабочей поездки в Николаевский район губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин посетил Петровскую косу — место основания первого русского поселения на Амуре. Именно здесь в 1850 году капитан Геннадий Невельской основал Николаевский пост и поднял российский флаг. Об этом глава региона сообщил в мессенджере МАХ (12+).

«Петровская коса — место с богатой историей. Облагородим здесь территорию, сделаем ее комфортной для жителей, чтобы сюда хотелось приезжать», — говорится в сообщении.

Место основания Николаевского поста планируют превратить в зону отдыха. Фото: МАХ Дмитрия Демешина.

Место основания Николаевского поста планируют превратить в зону отдыха. Фото: МАХ Дмитрия Демешина.

Место основания Николаевского поста планируют превратить в зону отдыха. Фото: МАХ Дмитрия Демешина.

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Дмитрий Демешин заявил о необходимости привести территорию в порядок, чтобы сделать ее комфортной для жителей и туристов. По итогам визита он поручил Совету муниципальных образований под руководством Сергея Кравчука установить на историческом месте беседку и малые архитектурные формы.

«Петровская коса — это начало нашей российской истории на Амуре. Такие места — скрепы государства Российского. Память сильна, когда она подкреплена делами», — подчеркнул губернатор.

Место основания Николаевского поста планируют превратить в зону отдыха. Фото: МАХ Дмитрия Демешина.

Место основания Николаевского поста планируют превратить в зону отдыха. Фото: МАХ Дмитрия Демешина.

Место основания Николаевского поста планируют превратить в зону отдыха. Фото: МАХ Дмитрия Демешина.

Место основания Николаевского поста планируют превратить в зону отдыха. Фото: МАХ Дмитрия Демешина.

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До 1860-х годов здесь была временная перевалочная база российских торговых компаний. Сегодня тут стоит памятный знак, а само место признано объектом культурного наследия. На этой же части косы установлен памятный православный крест. Здесь было первое русское кладбище, на котором покоятся члены Амурской экспедиции и двухлетняя дочь Невельских Катя, не пережившая суровых условий.

Дмитрий Демешин возложил цветы к православному кресту.

Место основания Николаевского поста планируют превратить в зону отдыха. Фото: МАХ Дмитрия Демешина.

Место основания Николаевского поста планируют превратить в зону отдыха. Фото: МАХ Дмитрия Демешина.

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Глава региона также дал поручение профильному министерству, муниципалитетам и бизнесу разработать проекты по сохранению наследия первопроходцев. «Мы обязаны вместе сохранить историю освоения Дальнего Востока для будущих поколений», — отметил он.

Сегодня территория признана объектом культурного наследия.