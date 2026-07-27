Место основания Николаевского поста планируют превратить в зону отдыха

До 1860-х годов здесь была временная перевалочная база российских торговых компаний. Сегодня тут стоит памятный знак, а само место признано объектом культурного наследия. На этой же части косы установлен памятный православный крест. Здесь было первое русское кладбище, на котором покоятся члены Амурской экспедиции и двухлетняя дочь Невельских Катя, не пережившая суровых условий.