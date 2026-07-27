Модернизация котельных в двух посёлках Ванинского района идёт по графику

В Ванинском районе продолжается модернизация систем отопления. В посёлках Тумнин и Тулучи полностью обновляют оборудование. Тумнин уже получил новую автоматическую котельную, в августе ожидают поставки второй в посёлок Тулучи, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В Тумнине приступили к монтажу нового оборудования. Действующая котельная в течение года с начала нового отопительного сезона будет находиться в горячем режиме, после ее демонтируют.
Напомним: решение о полной модернизации систем отопления в Тумнине и Тулучах приняли весной 2026 года. Котлы и инженерное оборудование действовавших на тот момент котельных требовали замены.
Новое оборудование позволит более эффективно сжигать твердое топливо.