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Модернизация котельных в двух посёлках Ванинского района идёт по графику

Новая котельная прибыла в Тумнин, вскоре аналогичная поступит в Тулучи.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Ванинском районе продолжается модернизация систем отопления. В посёлках Тумнин и Тулучи полностью обновляют оборудование. Тумнин уже получил новую автоматическую котельную, в августе ожидают поставки второй в посёлок Тулучи, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В Тумнине приступили к монтажу нового оборудования. Действующая котельная в течение года с начала нового отопительного сезона будет находиться в горячем режиме, после ее демонтируют.

Напомним: решение о полной модернизации систем отопления в Тумнине и Тулучах приняли весной 2026 года. Котлы и инженерное оборудование действовавших на тот момент котельных требовали замены.

Новое оборудование позволит более эффективно сжигать твердое топливо.