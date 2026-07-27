«Высокоточные комплексы» поставили Минобороны партию БМП-3

В холдинге отметили, что каждая боевая машина укомплектована средствами дополнительной защиты, которые обеспечивают прикрытие корпуса со всех направлений. Они повысить мобильность БМП-3, а также эффективность применения ее вооружения. Все машины также оснащены усовершенствованной системой радиоэлектронной борьбы.