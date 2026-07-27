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«Высокоточные комплексы» поставили Минобороны партию БМП-3

Ростех поставил Минобороны России новую партию БМП.

Источник: Комсомольская правда

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех поставил Минобороны России партию боевых машин пехоты БМП-3. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Объем поставки превысил ежемесячные показатели прошлых месяцев текущего года. БМП-3 переданы Минобороны РФ в рамках выполнения государственного оборонного заказа», — сообщили в пресс-службе.

В холдинге отметили, что каждая боевая машина укомплектована средствами дополнительной защиты, которые обеспечивают прикрытие корпуса со всех направлений. Они повысить мобильность БМП-3, а также эффективность применения ее вооружения. Все машины также оснащены усовершенствованной системой радиоэлектронной борьбы.

Ранее сайт KP.RU писал, что «Калашников» успешно завершил испытания АК-12 образца 2023 года. Государственный заказчик высоко оценил качество автомата с учетом возросших требований ведения боя. Это позволило отгрузить крупную партию с предприятия.