«Высокоточные комплексы» поставили Минобороны партию БМП-3

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех поставил Минобороны России партию боевых машин пехоты БМП-3. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.
«Объем поставки превысил ежемесячные показатели прошлых месяцев текущего года. БМП-3 переданы Минобороны РФ в рамках выполнения государственного оборонного заказа», — сообщили в пресс-службе.
В холдинге отметили, что каждая боевая машина укомплектована средствами дополнительной защиты, которые обеспечивают прикрытие корпуса со всех направлений. Они повысить мобильность БМП-3, а также эффективность применения ее вооружения. Все машины также оснащены усовершенствованной системой радиоэлектронной борьбы.
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