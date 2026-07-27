Демешин поручил благоустроить Петровскую косу в Николаевском районе

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки в Николаевский район принял решение привести в порядок территорию Петровского зимовья. Здесь в 1850 году начальник Амурской экспедиции капитан Геннадий Невельской поднял российский флаг, основав первое русское поселение в Приамурье. Глава региона поручил Совету муниципальных образований под руководством Сергея Кравчука установить на этом месте беседку и малые архитектурные формы, чтобы сделать территорию комфортной для жителей и туристов. Петровская коса имеет богатую историю. До 1860-х годов здесь располагалась временная перевалочная база российских торговых компаний. Сегодня на этом месте, признанном объектом культурного наследия, установлен памятный знак. Также на косе находится памятный православный крест, к которому Дмитрий Демешин возложил цветы. Здесь было первое русское кладбище, где покоятся члены Амурской экспедиции и двухлетняя дочь Невельских, не пережившая суровых условий. «Память сильна, когда она подкреплена делами. Мы обязаны вместе сохранить историю для будущих поколений», — отметил глава региона. Благоустройство Петровской косы станет еще одним шагом в сохранении исторического наследия Дальнего Востока.