Участникам СВО Хабаровска и их семьям рассказали, как получить землю бесплатно

В Хабаровске прошла открытая встреча «Навигатор по земельным вопросам». В рамках мероприятия участникам СВО и их семьям подробно рассказали, как оформить бесплатный земельный участок. «Мы видим, что у бойцов и их близких возникает много вопросов по земле и другим мерам поддержки. Наша задача — сделать систему помощи максимально прозрачной, понятной и доступной, как этого требует Президент Владимир Путин. Именно этим принципом мы руководствуемся», — отметил исполняющий обязанности министра имущества края Ринат Мазитов. Чтобы бесплатно получить землю, необходимо встать на специальный учет. Для этого достаточно подать заявление через МФЦ или администрацию муниципалитета, где планируется получить землю. К 1 июля 2026 года на специальный учет встали 188 участников СВО, а 163 бойца уже получили участки в свою собственность. В планах облегчить процедуру подачи документов и отменить требование о предоставлении копий удостоверения ветерана боевых действий, документов о звании Героя России или государственных наградах за заслуги в СВО, а также справки с места службы.