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ФСБ задержала россиянина, шпионившего в пользу разведки Новой Зеландии

ФСБ задержала шпионившего в пользу разведки Новой Зеландии жителя Хабаровска.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Задержан россиянин, житель Хабаровска, шпионивший в пользу разведки Новой Зеландии, сообщила ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, подозреваемого в совершении государственной измены. Установлено, что житель г. Хабаровска, 1971 г.р., инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о государственной измене.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ФСБ.

При этом ФСБ вновь обратила внимание граждан на то, что за совершение госизмены предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством РФ вплоть до пожизненного лишения свободы.