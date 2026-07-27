ФСБ задержала россиянина, шпионившего в пользу разведки Новой Зеландии

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Задержан россиянин, житель Хабаровска, шпионивший в пользу разведки Новой Зеландии, сообщила ФСБ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, подозреваемого в совершении государственной измены. Установлено, что житель г. Хабаровска, 1971 г.р., инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о государственной измене.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ФСБ.
При этом ФСБ вновь обратила внимание граждан на то, что за совершение госизмены предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством РФ вплоть до пожизненного лишения свободы.