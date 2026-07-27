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Ростовская область отправила в Абхазию 12 тонн субпродуктов птицы

С территории Ростовской области с 13 по 17 июля досмотрели на экспорт в Абхазию 12 т субпродуктов птицы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Источник: Коммерсантъ

С территории Ростовской области с 13 по 17 июля досмотрели на экспорт в Абхазию 12 т субпродуктов птицы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полной мере отвечает требованиям страны-импортера. Соответствие подтверждено лабораторными исследованиями, проведёнными в Донском филиале ФГБУ ЦОК АПК.

Мониторинг данных нарушений законности происхождения продукции не выявил. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что экспорт мяса из Ростовской области в первом полугодии 2026 года составил 143 партии объемом более 2,4 тыс. т, что на 41% меньше аналогичного периода 2025 года.

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