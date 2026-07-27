Альназарова поручила провести срочные и масштабные проверки во всех роддомах Казахстана

По данным пресс-службы, после поручения Альназаровой Комитет санитарно-эпидемиологического контроля должен оценить соблюдение требований инфекционного контроля, чтобы «обеспечить максимальную безопасность матерей и новорожденных, а также усилить профилактику внутрибольничных инфекций».
Отмечается, что проверки направлены «не на увеличение количества санкций, а на предупреждение и устранение рисков, повышение качества медицинской помощи в организациях родовспоможения».
«Главная задача системы инфекционного контроля — предупреждать риски, а не реагировать на их последствия. Каждый случай инфекции должен стать поводом для профессионального анализа и принятия решений, которые помогут повысить безопасность пациентов. Только открытый и объективный подход позволит совершенствовать качество медицинской помощи», — сказала Акмарал Альназарова.
Она также поручила пересмотреть подходы к расследованию случаев инфекций, актуализировать санитарные правила и проверочные листы государственного контроля с акцентом на профилактику, дать объективную оценку причин возникновения каждого случая для повышения эффективности системы инфекционного контроля по стране.
"Управлениям здравоохранения регионов поручено обеспечить медицинские организации необходимыми ресурсами для проведения дезинфекции и стерилизации, средствами индивидуальной защиты, современным оборудованием и одноразовыми расходными материалами, а также организовать системное обучение медицинских работников по вопросам инфекционного контроля.
Отдельное внимание уделено борьбе с антибиотикорезистентностью. Комитет медицинского и фармацевтического контроля усилит контроль за соблюдением требований рецептурного отпуска антибактериальных препаратов, поскольку рациональное применение антибиотиков является важной составляющей профилактики устойчивости микроорганизмов к лечению", — добавили в Минздраве.