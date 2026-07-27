Альназарова поручила провести срочные и масштабные проверки во всех роддомах Казахстана

«Главная задача системы инфекционного контроля — предупреждать риски, а не реагировать на их последствия. Каждый случай инфекции должен стать поводом для профессионального анализа и принятия решений, которые помогут повысить безопасность пациентов. Только открытый и объективный подход позволит совершенствовать качество медицинской помощи», — сказала Акмарал Альназарова.