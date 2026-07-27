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Альназарова поручила провести срочные и масштабные проверки во всех роддомах Казахстана

Акмарал Альназарова поручила до 15 августа провести масштабные проверки всех 69-ти перинатальных центров страны, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным пресс-службы, после поручения Альназаровой Комитет санитарно-эпидемиологического контроля должен оценить соблюдение требований инфекционного контроля, чтобы «обеспечить максимальную безопасность матерей и новорожденных, а также усилить профилактику внутрибольничных инфекций».

Отмечается, что проверки направлены «не на увеличение количества санкций, а на предупреждение и устранение рисков, повышение качества медицинской помощи в организациях родовспоможения».

«Главная задача системы инфекционного контроля — предупреждать риски, а не реагировать на их последствия. Каждый случай инфекции должен стать поводом для профессионального анализа и принятия решений, которые помогут повысить безопасность пациентов. Только открытый и объективный подход позволит совершенствовать качество медицинской помощи», — сказала Акмарал Альназарова.

Она также поручила пересмотреть подходы к расследованию случаев инфекций, актуализировать санитарные правила и проверочные листы государственного контроля с акцентом на профилактику, дать объективную оценку причин возникновения каждого случая для повышения эффективности системы инфекционного контроля по стране.

"Управлениям здравоохранения регионов поручено обеспечить медицинские организации необходимыми ресурсами для проведения дезинфекции и стерилизации, средствами индивидуальной защиты, современным оборудованием и одноразовыми расходными материалами, а также организовать системное обучение медицинских работников по вопросам инфекционного контроля.

Отдельное внимание уделено борьбе с антибиотикорезистентностью. Комитет медицинского и фармацевтического контроля усилит контроль за соблюдением требований рецептурного отпуска антибактериальных препаратов, поскольку рациональное применение антибиотиков является важной составляющей профилактики устойчивости микроорганизмов к лечению", — добавили в Минздраве.