ФСБ: задержанный житель Хабаровска сам вышел на разведку Новой Зеландии.

Как сообщила ФСБ, задержан россиянин, житель Хабаровска, шпионивший в пользу Службы безопасности и разведки Новой Зеландии, входящей в масштабный англосаксонский альянс разведок «Пять глаз» (Five Eyes) с участием США, Великобритании, Канады и Австралии. В отношении задержанного расследуется уголовное дело о государственной измене.