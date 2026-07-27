ФСБ: задержанный житель Хабаровска сам вышел на разведку Новой Зеландии.

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Задержанный хабаровчанин по собственной инициативе вышел на разведку Новой Зеландии, сообщила Федеральная служба безопасности России.
По информации ФСБ, задержанный «инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии».
Как сообщила ФСБ, задержан россиянин, житель Хабаровска, шпионивший в пользу Службы безопасности и разведки Новой Зеландии, входящей в масштабный англосаксонский альянс разведок «Пять глаз» (Five Eyes) с участием США, Великобритании, Канады и Австралии. В отношении задержанного расследуется уголовное дело о государственной измене.