В России ветеранам боевых действий из таможни дадут дополнительный отпуск

Согласно закону, такие сотрудники смогут ежегодно получать дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 15 календарных дней. Также у них будет выбор: вместо оплачиваемого дополнительного отпуска можно взять отпуск без сохранения денежного довольствия сроком до 35 календарных дней в году.