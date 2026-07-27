В России ветеранам боевых действий из таможни дадут дополнительный отпуск

Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном отпуске для сотрудников таможенных органов, которые являются ветеранами боевых действий. Документ размещен на официальном портале правовых актов.
Согласно закону, такие сотрудники смогут ежегодно получать дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 15 календарных дней. Также у них будет выбор: вместо оплачиваемого дополнительного отпуска можно взять отпуск без сохранения денежного довольствия сроком до 35 календарных дней в году.
Кроме того, сотрудникам таможенных органов смогут предоставлять и другие отпуска без сохранения денежного довольствия, если они предусмотрены российским законодательством.