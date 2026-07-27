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Роскачество посоветовало выпустить виртуальную карту для покупок в интернете

Роскачество дало рекомендации, как обезопасить покупки в интернете. Ведомство советует выпустить отдельную виртуальную карту для таких покупок. Также рекомендовано устанавливать лимиты на онлайн-траты.

Роскачество дало рекомендации, как обезопасить покупки в интернете. Ведомство советует выпустить отдельную виртуальную карту для таких покупок. Также рекомендовано устанавливать лимиты на онлайн-траты.

«Не используйте на сомнительных сайтах или маркетплейсах свою основную, зарплатную карту. Выпустите в приложении бесплатную цифровую карту, держите на ней нулевой баланс и переводите туда деньги ровно в секунду оплаты», — пояснила «РИА Новости» глава центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

Госпожа Вяльшина советует установить в банковском приложении жесткий лимит на дневные траты и на онлайн-операции. Благодаря этому, если данные карты попадут к мошенникам, они не смогут списать все средства.

Роскачество неоднократно рассказывало о популярных мошеннических схемах. В частности, перед праздниками злоумышленники могут устраивать массовые рассылки от имени маркетплейсов. Минцифры в середине июля заявило о снижении числа киберпреступлений почти на треть с начала года.