Роскачество посоветовало выпустить виртуальную карту для покупок в интернете

Роскачество неоднократно рассказывало о популярных мошеннических схемах. В частности, перед праздниками злоумышленники могут устраивать массовые рассылки от имени маркетплейсов. Минцифры в середине июля заявило о снижении числа киберпреступлений почти на треть с начала года.