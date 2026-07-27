В Пермском крае ввели режим «Беспилотная опасность»

В Пермском крае введен режим «Беспилотная опасность», сообщает краевой минтербез. Сегодня утром в период с 8:21 до 9:57 действовал режим «Ракетная опасность», вводились ограничения на работу пермского аэропорта. Об атаках по объектам инфраструктуры региона не сообщалось.
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