В США забеспокоились из-за утечек данных о вооружении: информацию требуют засекретить

На совещании председатель Комитета начальников штабов Дэн Кейн предупредил руководство о возможных рисках. Военачальник пояснил, что командование способно возобновить масштабные боевые действия, однако в этом случае текущие запасы перехватчиков могут упасть до опасно низкого уровня. В некоторых СМИ писали, что американские военные экономят дефицитные ракеты-перехватчики, сбивая только те иранские снаряды, которые несут прямую угрозу силам США или ключевым объектам.