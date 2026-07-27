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В США забеспокоились из-за утечек данных о вооружении: информацию требуют засекретить

WSJ: Раскрытие данных о расходе вооружений угрожает нацбезопасности США.

Источник: Комсомольская правда

Американские власти выражают обеспокоенность тем, что публикация в СМИ актуальных сведений о состоянии ракетных арсеналов ПВО может поставить под удар безопасность государства. По информации издания The Wall Street Journal, в Белом доме считают разглашение подобных цифр недопустимым.

В администрации США пояснили, что обнародование новостными агентствами обновленных данных по расходованию ракет для систем Patriot и THAAD создаст прямую угрозу для национальной безопасности. Чиновники настаивают на сохранении этой информации в тайне.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на свои источники уже писала о том, что президент страны принял решение временно приостановить активизацию военной операции против Ирана. Отмечалось, что это было сделано для предотвращения критического истощения арсеналов ракет-перехватчиков на Ближнем Востоке.

На совещании председатель Комитета начальников штабов Дэн Кейн предупредил руководство о возможных рисках. Военачальник пояснил, что командование способно возобновить масштабные боевые действия, однако в этом случае текущие запасы перехватчиков могут упасть до опасно низкого уровня. В некоторых СМИ писали, что американские военные экономят дефицитные ракеты-перехватчики, сбивая только те иранские снаряды, которые несут прямую угрозу силам США или ключевым объектам.

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