Киевское «Динамо» обратилось в УЕФА из-за российского флага на трибунах

Встреча, состоявшаяся 23 июля в польском Люблине, завершилась поражением украинского клуба со счетом 2:3.
В своем заявлении «Динамо» призвало УЕФА дать оценку произошедшему и отреагировать на «инцидент». В клубе также заявили, что ожидают от организации такой же принципиальной позиции, какую она занимает в вопросах борьбы с расизмом и ксенофобией.
— Отмечаем, что футбол должен быть инструментом сближения стран и народов, стремящихся к цивилизованным отношениям, и всячески пропагандируем такой подход, — цитирует заявление украинской команды «Чемпионат».
До этого сборная Украины по водному поло приняла решение не выходить на матч за седьмое место Кубка мира во втором дивизионе против российской команды. Согласно регламенту соревнований, невыход на поле означает техническое поражение, что позволило россиянам занять седьмое место во втором дивизионе Кубка мира.