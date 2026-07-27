Киевское «Динамо» обратилось в УЕФА из-за российского флага на трибунах

В своем заявлении «Динамо» призвало УЕФА дать оценку произошедшему и отреагировать на «инцидент». В клубе также заявили, что ожидают от организации такой же принципиальной позиции, какую она занимает в вопросах борьбы с расизмом и ксенофобией.