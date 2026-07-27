Житель Хабаровска шпионил на разведку Новой Зеландии на корыстной основе

По информации ФСБ, задержан россиянин, житель Хабаровска, по собственной инициативе вышедший на Службу безопасности и разведки Новой Зеландии, входящую в масштабный англосаксонский альянс разведок «Пять глаз» (Five Eyes) с участием США, Великобритании, Канады и Австралии, и работавший на эту спецслужбу. В отношении задержанного расследуется уголовное дело о государственной измене.